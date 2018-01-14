أتلانتا، الولايات المتحدة الأمريكية (CNN)-- لم يصب أحدٌ بأذى، لكن هذا المشهد قد يوحي للوهلة الأولى بأنه حادثٌ صعب التصديق.
شاهد.. طائرة تركية تعلق على بعد أقدام من البحر على سفح جبل
شاهد.. طائرة تركية تعلق على سفح جبل
العالم
آخر تحديث الأحد, 14 يناير/كانون الثاني 2018; 07:16 (GMT +0400).
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قالت شركة الطيران ببيان لها إن الطائرة تعرضت لـ "حادث انحراف عن المسار".
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