شاهد.. طائرة تركية تعلق على بعد أقدام من البحر على سفح جبل

شاهد.. طائرة تركية تعلق على سفح جبل

العالم
آخر تحديث الأحد, 14 يناير/كانون الثاني 2018; 07:16 (GMT +0400).
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قالت شركة الطيران ببيان لها إن الطائرة تعرضت لـ "حادث انحراف عن المسار".

أتلانتا، الولايات المتحدة الأمريكية (CNN)-- لم يصب أحدٌ بأذى، لكن هذا المشهد قد يوحي للوهلة الأولى بأنه حادثٌ صعب التصديق.

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