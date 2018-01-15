أتلانتا، الولايات المتحدة الأمريكية (CNN) -- انهار أحد الطوابق في مبنى بورصة جاكرتا، عاصمة اندونيسيا، ظهر الاثنين، وفقاً لممثلة رئيس مجلس إدارة البورصة، فالانتينا سايمون. وقالت رئيسة العلاقات المؤسسية في البورصة لـCNN، إن الانهيار حدث في الطابق الثاني بالبرج، في حوالي الساعة الثانية عشر ونصف، ظهر الاثنين. كما أنها وصفت المكان بالمساحة المفتوحة، حيث يجتمع السياح فيها بالقرب من مقهى. وعند سؤالها عن الاصابات، قالت سايمون إنها لم تكن متأكدة، لكنها أضافت بأن غالبية الناس قد أُنقذوا.
شاهد آثار انهيار طابق بمبنى بورصة جاكرتا
شاهد آثار انهيار طابق بمبنى بورصة جاكرتا
العالم
آخر تحديث منذ52 دقيقة.
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لقطات للآثار التي خلفها انهيار طابق في مبنى بورصة جاكرتا بإندونيسيا.
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