ترامب: أنا لست شخصاً عنصرياً

أتلانتا، الولايات المتحدة الأمريكية (CNN) -- تحدث الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، مع بعض الصحفيين بعد انتهائه من عشاء مع زعيم الأغلبية في مجلس النواب، كيفين مكارثي، في منتجعه بولاية فلوريدا الأمريكية، وأخبرهم بأنه ليس "شخصاً عنصرياً."