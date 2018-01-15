ترامب: أنا لست شخصاً عنصرياً

ترامب: أنا لست شخصاً عنصرياً

العالم
آخر تحديث منذ ساعتين و55 دقيقة.
دونالد ترامبعنصريةأمريكا
1:09

الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب: أنا لست شخصاً عنصرياً.

أتلانتا، الولايات المتحدة الأمريكية (CNN) -- تحدث الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، مع بعض الصحفيين بعد انتهائه من عشاء مع زعيم الأغلبية في مجلس النواب، كيفين مكارثي، في منتجعه بولاية فلوريدا الأمريكية، وأخبرهم بأنه ليس "شخصاً عنصرياً."

دونالد ترامبعنصريةأمريكا