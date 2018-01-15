أتلانتا، الولايات المتحدة الأمريكية (CNN) -- تحدث الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، مع بعض الصحفيين بعد انتهائه من عشاء مع زعيم الأغلبية في مجلس النواب، كيفين مكارثي، في منتجعه بولاية فلوريدا الأمريكية، وأخبرهم بأنه ليس "شخصاً عنصرياً."
ترامب: أنا لست شخصاً عنصرياً
ترامب: أنا لست شخصاً عنصرياً
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آخر تحديث منذ ساعتين و55 دقيقة.
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الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب: أنا لست شخصاً عنصرياً.
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