شاهد لحظة انهيار طابق بمبنى بورصة جاكرتا

شاهد لحظة انهيار طابق بمبنى بورصة جاكرتا

العالم
آخر تحديث يوم الاثنين, 15 يناير/كانون الثاني 2018; 09:48 (GMT +0400).
اندونيسياحوادث
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أصيب عشرات الاشخاص في الـ 15 من يناير/ كانون الثاني عندما انهارت أرضية طابق في بورصة إندونيسيا بالعاصمة جاكرتا، بعد سقوط المتواجدين إلى الردهة في الأسفل.

اندونيسياحوادث