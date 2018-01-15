شاهد لحظة انهيار طابق بمبنى بورصة جاكرتا

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أصيب عشرات الاشخاص في الـ 15 من يناير/ كانون الثاني عندما انهارت أرضية طابق في بورصة إندونيسيا بالعاصمة جاكرتا، بعد سقوط المتواجدين إلى الردهة في الأسفل.