شاهد لحظة انهيار طابق بمبنى بورصة جاكرتا
شاهد لحظة انهيار طابق بمبنى بورصة جاكرتا
العالم
آخر تحديث يوم الاثنين, 15 يناير/كانون الثاني 2018; 09:48 (GMT +0400).
0:55
أصيب عشرات الاشخاص في الـ 15 من يناير/ كانون الثاني عندما انهارت أرضية طابق في بورصة إندونيسيا بالعاصمة جاكرتا، بعد سقوط المتواجدين إلى الردهة في الأسفل.
ترحب شبكة CNN بالنقاش الحيوي والمفيد، وكي لا نضطر في موقع CNN بالعربية إلى مراجعة التعليقات قبل نشرها. ننصحك بمراجعة إرشادات الاستخدام للتعرف إليها جيداً. وللعلم فان جميع مشاركاتك يمكن استخدامها، مع اسمك وصورتك، استنادا إلى سياسة الخصوصية بما يتوافق مع شروط استخدام الموقع.
الآراء الواردة أدناه لا تعبر عن رأي موقع CNN بالعربية، بل تعكس وجهات نظر أصحابها فقط.