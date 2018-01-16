أتلانتا، الولايات المتحدة الأمريكية (CNN)— ذكرت الشرطة الأمريكية أن سيارة حلقت واستقرت في الطابق الثاني لأحد المباني في مدينة سانتا آنا بولاية كاليفورنيا، وذلك بعد أن اصطدمت المركبة بحاجز في الطريق الذي كانت تسير عليه.
حادث بكاميرا مراقبة.. كيف وصلت هذه السيارة للطابق الثاني؟
شاهد.. كيف وصلت هذه السيارة للطابق الثاني؟
العالم
آخر تحديث منذ 3 ساعات و23 دقيقة.
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مشاهد التقطتها كاميرا داخل حافلة تظهر لحظة اصطدام سيارة بالطابق الثاني لعيادة أسنان
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