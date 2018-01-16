حادث بكاميرا مراقبة.. كيف وصلت هذه السيارة للطابق الثاني؟

أتلانتا، الولايات المتحدة الأمريكية (CNN)— ذكرت الشرطة الأمريكية أن سيارة حلقت واستقرت في الطابق الثاني لأحد المباني في مدينة سانتا آنا بولاية كاليفورنيا، وذلك بعد أن اصطدمت المركبة بحاجز في الطريق الذي كانت تسير عليه.