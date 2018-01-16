من أداء العرضة بالسعودية إلى تربيت يد ماي.. شاهد أبرز لحظات ترامب الدولية

منها العرضة بالسعودية.. أبرز لحظات لترامب

العالم
آخر تحديث الثلاثاء, 16 يناير/كانون الثاني 2018; 08:26 (GMT +0400).
أمريكادونالد ترامبالمملكة العربية السعوديةالعالماليابان
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شهد العام الأول للرئيس دونالد ترامب بروز العديد من لحظات البارزة سواء الإيجابية أو السلبية، ونستعرض لكم في مقطع الفيديو بالأعلى أبرزها.

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