من أداء العرضة بالسعودية إلى تربيت يد ماي.. شاهد أبرز لحظات ترامب الدولية
منها العرضة بالسعودية.. أبرز لحظات لترامب
العالم
آخر تحديث الثلاثاء, 16 يناير/كانون الثاني 2018; 08:26 (GMT +0400).
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شهد العام الأول للرئيس دونالد ترامب بروز العديد من لحظات البارزة سواء الإيجابية أو السلبية، ونستعرض لكم في مقطع الفيديو بالأعلى أبرزها.
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