هذا ما قاله طبيب ترامب عن صحته الجسدية والعقلية

هذا ما قاله طبيب ترامب عن صحته

العالم
آخر تحديث منذ ساعتين و8 دقائق.
دونالد ترامبصحة نفسيةأمريكاالرئيس الأمريكي
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تكلم الطبيب روني جاكسون لمدة ساعة تقريباً وقال العديد من الأمور اللطيفة بخصوص صحة الرئيس ترامب. 

دونالد ترامبصحة نفسيةأمريكاالرئيس الأمريكي