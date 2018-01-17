هذا ما قاله طبيب ترامب عن صحته الجسدية والعقلية
هذا ما قاله طبيب ترامب عن صحته
العالم
آخر تحديث منذ ساعتين و8 دقائق.
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تكلم الطبيب روني جاكسون لمدة ساعة تقريباً وقال العديد من الأمور اللطيفة بخصوص صحة الرئيس ترامب.
تكلم الطبيب روني جاكسون لمدة ساعة تقريباً وقال العديد من الأمور اللطيفة بخصوص صحة الرئيس ترامب.
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