بـ2018.. "سفن الأشباح" تستمر بالظهور على شواطئ اليابان 

(CNN)-- انتهى المطاف بأكثر من 100 سفينة أشباح على شواطئ اليابان العام الماضي، بجثث البحارة على متنها، ويعتقد أن السفن هذه تأتي من كوريا الشمالية. يستند ذلك على أدلة وممتلكات وُجدت على متن القوارب، بالإضافة إلى أفراد الطاقم القلة من الناجين.