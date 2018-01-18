بـ2018.. "سفن الأشباح" تستمر بالظهور على شواطئ اليابان 

"سفن الأشباح" تستمر بالظهور على شواطئ اليابان

العالم
آخر تحديث منذ58 دقيقة.
اليابانسفنكوريا الشمالية
1:07

هذه أول "سفينة أشباح" وُجدت على شواطئ غرب اليابان لعام 2018

(CNN)-- انتهى المطاف بأكثر من 100 سفينة أشباح على شواطئ اليابان العام الماضي، بجثث البحارة على متنها، ويعتقد أن السفن هذه تأتي من كوريا الشمالية. يستند ذلك على أدلة وممتلكات وُجدت على متن القوارب، بالإضافة إلى أفراد الطاقم القلة من الناجين.

اليابانسفنكوريا الشمالية