وسط أجواء شديدة البرودة، غاص الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، في مياه بحيرة متجمدة في وقت مبكر من يوم الجمعة، احتفالاً بما يسمى "عيد الغطاس" أحد الطقوس المسيحية الأرثوذوكسية .
شاهد.. بوتين يغوص في بحيرة متجمدة احتفالا بـ"عيد الغطاس"
شاهد.. بوتين يغوص في بحيرة متجمدة
العالم
آخر تحديث الجمعة, 19 يناير/كانون الثاني 2018; 05:36 (GMT +0400).
0:45
بوتين ظهر وهو يسير وسط جليد بحيرة، سيليغر التي تقع في مدينة تفير الروسية.
ترحب شبكة CNN بالنقاش الحيوي والمفيد، وكي لا نضطر في موقع CNN بالعربية إلى مراجعة التعليقات قبل نشرها. ننصحك بمراجعة إرشادات الاستخدام للتعرف إليها جيداً. وللعلم فان جميع مشاركاتك يمكن استخدامها، مع اسمك وصورتك، استنادا إلى سياسة الخصوصية بما يتوافق مع شروط استخدام الموقع.
الآراء الواردة أدناه لا تعبر عن رأي موقع CNN بالعربية، بل تعكس وجهات نظر أصحابها فقط.