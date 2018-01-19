شاهد.. بوتين يغوص في بحيرة متجمدة احتفالا بـ"عيد الغطاس"

شاهد.. بوتين يغوص في بحيرة متجمدة

العالم
آخر تحديث الجمعة, 19 يناير/كانون الثاني 2018; 05:36 (GMT +0400).
الكرملينروسيافلاديمير بوتينأديان
0:45

بوتين ظهر وهو يسير وسط جليد بحيرة، سيليغر التي تقع في مدينة تفير الروسية.

وسط أجواء شديدة البرودة، غاص الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، في مياه بحيرة متجمدة في وقت مبكر من يوم الجمعة، احتفالاً بما يسمى "عيد الغطاس" أحد الطقوس المسيحية الأرثوذوكسية .

الكرملينروسيافلاديمير بوتينأديان