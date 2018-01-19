شاهد.. بوتين يغوص في بحيرة متجمدة احتفالا بـ"عيد الغطاس"

وسط أجواء شديدة البرودة، غاص الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، في مياه بحيرة متجمدة في وقت مبكر من يوم الجمعة، احتفالاً بما يسمى "عيد الغطاس" أحد الطقوس المسيحية الأرثوذوكسية .