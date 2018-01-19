شاهد.. رياح قوية تقذف بالبشر في شوارع هولندا شاهد.. رياح قوية تقذف بالبشر في شوارع هولندا العالم آخر تحديث منذ 3 ساعات و15 دقيقة. هولنداألمانياعاصفةعواصفأحوال الطقس شارك مع أصدقائكالبريد الإلكترونيلينكد إنفيسبوكتويتر 0:56 رياح قوية في هولندا توقف وسائل النقل وتتسبب بأضرار هولنداألمانياعاصفةعواصفأحوال الطقس شارك مع أصدقائكالبريد الإلكترونيلينكد إنفيسبوكتويتر ترحب شبكة CNN بالنقاش الحيوي والمفيد، وكي لا نضطر في موقع CNN بالعربية إلى مراجعة التعليقات قبل نشرها. ننصحك بمراجعة إرشادات الاستخدام للتعرف إليها جيداً. وللعلم فان جميع مشاركاتك يمكن استخدامها، مع اسمك وصورتك، استنادا إلى سياسة الخصوصية بما يتوافق مع شروط استخدام الموقع. الآراء الواردة أدناه لا تعبر عن رأي موقع CNN بالعربية، بل تعكس وجهات نظر أصحابها فقط. {"author":"ialfaisal","branding_ad":"World_Branding","branding_partner":"","broadcast_franchise":"","friendly_name":"wd-190118-strong-winds-netherlands","full_gallery":"FALSE","gallery_name":"","gallery_slide":"","publish_date":"2018/01/19","rs_flag":"prod","search_results_count":"","search_term":"","section":["world","world:videos"],"template_type":"adbp:video","topic":"","video_collection":"","video_hpt":"","video_opportunity":"1","video_player_type":""}
ترحب شبكة CNN بالنقاش الحيوي والمفيد، وكي لا نضطر في موقع CNN بالعربية إلى مراجعة التعليقات قبل نشرها. ننصحك بمراجعة إرشادات الاستخدام للتعرف إليها جيداً. وللعلم فان جميع مشاركاتك يمكن استخدامها، مع اسمك وصورتك، استنادا إلى سياسة الخصوصية بما يتوافق مع شروط استخدام الموقع.
الآراء الواردة أدناه لا تعبر عن رأي موقع CNN بالعربية، بل تعكس وجهات نظر أصحابها فقط.