شاهد.. رياح قوية تقذف بالبشر في شوارع هولندا

شاهد.. رياح قوية تقذف بالبشر في شوارع هولندا

العالم
آخر تحديث منذ 3 ساعات و15 دقيقة.
هولنداألمانياعاصفةعواصفأحوال الطقس
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رياح قوية في هولندا توقف وسائل النقل وتتسبب بأضرار

هولنداألمانياعاصفةعواصفأحوال الطقس