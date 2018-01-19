روسيا وأمريكا بعد عام ترامب الأول.. الحلم أصبح أبعد من أي وقت مضى

روسيا بعد عام ترامب الأول.. الحلم أصبح أبعد

العالم
آخر تحديث منذ 3 ساعات و37 دقيقة.
أمريكاالانتخابات الأمريكيةالخارجية الأمريكيةدونالد ترامبروسيا
2:50

كان الوعد بتغيير العلاقات الروسية الأمريكية أحد المواضيع الثابتة في حملة دونالد ترامب الانتخابية، ولكن مع انتهاء عامه الأول في البيت الأبيض، أصبح الحلم بالتعاون بين البلدين أبعد من أي وقت مضى.

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