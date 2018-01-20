شاهد.. رياح عاتية تؤرجح طائرات بشكل مرعب أثناء هبوطها!

أتلانتا، الولايات المتحدة الأمريكية (CNN)—في مشهد يحبس الأنفاس، يظهر هذا الفيديو اللحظات المرعبة التي عاشها ركاب عدد من الطائرات أثناء هبوطها على مدرج مطار دوسلدورف في ألمانيا، بسبب الرياح الشديدة التي ضربت المنطقة.
سرعة الرياح بلغت حوالي 110 كيلو متر في الساعة
أتلانتا، الولايات المتحدة الأمريكية (CNN)—في مشهد يحبس الأنفاس، يظهر هذا الفيديو اللحظات المرعبة التي عاشها ركاب عدد من الطائرات أثناء هبوطها على مدرج مطار دوسلدورف في ألمانيا، بسبب الرياح الشديدة التي ضربت المنطقة.
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