شاهد.. رياح عاتية تؤرجح طائرات بشكل مرعب أثناء هبوطها!

رياح عاتية تؤرجح طائرات أثناء هبوطها

العالم
آخر تحديث منذ15 دقيقة.
حوادثحوادث جويةألمانياطائراتالطقس
2:33

سرعة الرياح بلغت حوالي 110 كيلو متر في الساعة

أتلانتا، الولايات المتحدة الأمريكية (CNN)—في مشهد يحبس الأنفاس، يظهر هذا الفيديو اللحظات المرعبة التي عاشها ركاب عدد من الطائرات أثناء هبوطها على مدرج مطار دوسلدورف في ألمانيا، بسبب الرياح الشديدة التي ضربت المنطقة.

 

حوادثحوادث جويةألمانياطائراتالطقسأحوال الطقسطقسحالة الطقس