الجيش الأمريكي: سفينة تجسس روسية تتجه إلى الولايات المتحدة

واشنطن: سفينة تجسس روسية تتجه إلى سواحلنا

العالم
آخر تحديث السبت, 20 يناير/كانون الثاني 2018; 05:40 (GMT +0400).
البحرية الروسيةروسياأمريكاالبحرية الأمريكيةفلاديمير بوتين
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إطلاق السفينة يأتي بعد زيادة القوات الجوية والبحرية لفلاديمير بوتين عملياتها حول العالم مؤخراً.

(CNN)-- يتعقب مسؤولون عسكريون أمريكيون سفينة تجسس روسية متطورة يبدو أنها تتحرك باتجاه الولايات المتحدة. مراسل CNN بريان تود ينقل تفاصيل الخبر.

البحرية الروسيةروسياأمريكاالبحرية الأمريكيةفلاديمير بوتينبريطانيا