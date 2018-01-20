ثلاثة أشخاص كانوا على متن قارب الصيد حاولوا تحذير سائق القارب من السرعة.
شاهد.. لحظة تصادم مرعب بين قاربين في عرض البحر!
شاهد..لحظة تصادم مرعب بين قاربين في عرض البحر
العالم
آخر تحديث منذ ساعتين و30 دقيقة.
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وقع الحادث في نهر كولومبيا في 12 أغسطس.
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