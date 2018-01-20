شاهد.. لحظة تصادم مرعب بين قاربين في عرض البحر!

شاهد..لحظة تصادم مرعب بين قاربين في عرض البحر

العالم
آخر تحديث منذ ساعتين و30 دقيقة.
أمريكاحوادثحوادث بحريةسفن
0:46

وقع الحادث في نهر كولومبيا في 12 أغسطس.

ثلاثة أشخاص كانوا على متن قارب الصيد حاولوا تحذير سائق القارب من السرعة.

أمريكاحوادثحوادث بحريةسفن