مقتل العشرات وإصابة أكثر من 100 في حريق بمستشفى في كوريا الجنوبية

مقتل العشرات بحريق بمستشفى في كوريا الجنوبية

العالم
آخر تحديث منذ24 دقيقة.
كوريا الجنوبيةحوادثحرائق
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أدى نشوب حريق ضخم في أحد المشافي بمدينة ميريانغ في كوريا الجنوبية إلى سقوط عشرات القتلى وإصابة أكثر من 100 شخص.

كوريا الجنوبيةحوادثحرائق