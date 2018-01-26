مقتل العشرات وإصابة أكثر من 100 في حريق بمستشفى في كوريا الجنوبية
مقتل العشرات بحريق بمستشفى في كوريا الجنوبية
العالم
آخر تحديث منذ24 دقيقة.
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أدى نشوب حريق ضخم في أحد المشافي بمدينة ميريانغ في كوريا الجنوبية إلى سقوط عشرات القتلى وإصابة أكثر من 100 شخص.
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