شاهد.. عنصران بالشرطة الأمريكية يقتلان سائق سيارة بعد حادث بسيط
الشرطة الأمريكية تقتل سائق سيارة بعد حادث سير
العالم
آخر تحديث الجمعة, 26 يناير/كانون الثاني 2018; 03:46 (GMT +0400).
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قال مسؤولون إن عناصر بشرطة بارك في الولايات المتحدة أطلقوا 9 رصاصات على سيارة بيجان غيزار وذلك بعد فراره من مكان الحادث المروري البسيط.
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