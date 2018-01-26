شاهد.. تبادل إطلاق نار على إشارة مرورية في فلوريدا
شاهد تبادل إطلاق نار على إشارة مرور بفلوريدا
العالم
آخر تحديث الجمعة, 26 يناير/كانون الثاني 2018; 10:07 (GMT +0400).
0:39
تم توثيق حادثة تبادل إطلاق نار من كاميرا مثبتة داخل سيارة تقف على إشارة مرورية في فلوريدا بالولايات المتحدة الأمريكية.
ترحب شبكة CNN بالنقاش الحيوي والمفيد، وكي لا نضطر في موقع CNN بالعربية إلى مراجعة التعليقات قبل نشرها. ننصحك بمراجعة إرشادات الاستخدام للتعرف إليها جيداً. وللعلم فان جميع مشاركاتك يمكن استخدامها، مع اسمك وصورتك، استنادا إلى سياسة الخصوصية بما يتوافق مع شروط استخدام الموقع.
الآراء الواردة أدناه لا تعبر عن رأي موقع CNN بالعربية، بل تعكس وجهات نظر أصحابها فقط.