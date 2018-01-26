شاهد.. تبادل إطلاق نار على إشارة مرورية في فلوريدا

شاهد تبادل إطلاق نار على إشارة مرور بفلوريدا

العالم
آخر تحديث الجمعة, 26 يناير/كانون الثاني 2018; 10:07 (GMT +0400).
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تم توثيق حادثة تبادل إطلاق نار من كاميرا مثبتة داخل سيارة تقف على إشارة مرورية في فلوريدا بالولايات المتحدة الأمريكية.

أمريكاالشرطة الأمريكيةفلوريداإطلاق نارحوادثجرائم