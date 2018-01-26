متحف يعرض على ترامب مرحاضا ذهبيا

وفقاً لصحيفة “واشنطن بوست” الأمريكية طلب البيت الأبيض من متحف غوغنهام في نيويورك استعارة لوحة لفان غوخ لوضعها في السكن الخاص لدونالد ترامب وزوجته، لكن المتحف رفض الطلب وقدم بدلاً من ذلك عرضاً مثيراً وهو مرحاض حقيقي مصنوع من الذهب الخالص.