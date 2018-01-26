وفقاً لصحيفة “واشنطن بوست” الأمريكية طلب البيت الأبيض من متحف غوغنهام في نيويورك استعارة لوحة لفان غوخ لوضعها في السكن الخاص لدونالد ترامب وزوجته، لكن المتحف رفض الطلب وقدم بدلاً من ذلك عرضاً مثيراً وهو مرحاض حقيقي مصنوع من الذهب الخالص.
متحف يعرض على ترامب مرحاضا ذهبيا
متحف يعرض على ترامب مرحاضا ذهبيا
العالم
آخر تحديث الجمعة, 26 يناير/كانون الثاني 2018; 03:43 (GMT +0400).
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مسؤول متحف غوغنهام أبلغ البيت الأبيض أن العرض انتهى، وأصبح المرحاض متاحاً لو كان لدى ترامب الرغبة بذلك
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