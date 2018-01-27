شاهد.. هايلي تنفي قطعاً وجود “علاقة” مع ترامب: إشاعة مقززة

هايلي تنفي وجود “علاقة” مع ترامب: إشاعة مقززة

العالم
آخر تحديث السبت, 27 يناير/كانون الثاني 2018; 08:11 (GMT +0400).
أمريكاالأمم المتحدةالإدارة الأمريكيةدونالد ترامب
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الشائعة أثارها مؤلف كتاب “النار والغضب” مايكل وولف.

(CNN)-- نفت مندوبة الولايات المتحدة إلى الأمم المتحدة نيكي هايلي بشكل قاطع وجود علاقة عاطفية بينها وبين الرئيس دونالد ترامب. الشائعة أثارها مؤلف كتاب “النار والغضب” مايكل وولف.

أمريكاالأمم المتحدةالإدارة الأمريكيةدونالد ترامب