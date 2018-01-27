(CNN)-- نفت مندوبة الولايات المتحدة إلى الأمم المتحدة نيكي هايلي بشكل قاطع وجود علاقة عاطفية بينها وبين الرئيس دونالد ترامب. الشائعة أثارها مؤلف كتاب “النار والغضب” مايكل وولف.
شاهد.. هايلي تنفي قطعاً وجود “علاقة” مع ترامب: إشاعة مقززة
هايلي تنفي وجود “علاقة” مع ترامب: إشاعة مقززة
العالم
آخر تحديث السبت, 27 يناير/كانون الثاني 2018; 08:11 (GMT +0400).
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الشائعة أثارها مؤلف كتاب “النار والغضب” مايكل وولف.
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