شاهد.. هايلي تنفي قطعاً وجود “علاقة” مع ترامب: إشاعة مقززة

(CNN)-- نفت مندوبة الولايات المتحدة إلى الأمم المتحدة نيكي هايلي بشكل قاطع وجود علاقة عاطفية بينها وبين الرئيس دونالد ترامب. الشائعة أثارها مؤلف كتاب “النار والغضب” مايكل وولف.