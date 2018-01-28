شاهد.. ارتفاع عدد ضحايا انفجار مركبة بكابول إلى 103 قتلى و235 مصاباً

ارتفاع عدد ضحايا انفجار بكابول إلى 103 قتلى

العالم
آخر تحديث منذ20 دقيقة.
أفغانستانالعنف في أفغانستاندونالد ترامبأمريكامجلس الأمن الدولي
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قائد القيادة الأمريكية المركزية كان فى كابول عندما وقع الانفجار.

(CNN)-- ارتفع عدد الضحايا في انفجار سيارة إسعاف محمّلة بمتفجرات في العاصمة الأفغانية كابول، السبت، إلى 103 قتيلاً، إضافة إلى 235 مصاباً، بحسب، ما قالت الشرطة الأفغانية لـCNN. وقال مسؤولون عسكريون أمريكيون إن قائد القيادة الأمريكية المركزية، الجنرال جوزيف فوتيل، كان فى كابول عندما وقع الانفجار. في حين أصدر كل من الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ومجلس الأمن التابع للأمم المتحدة بياناً يدين الهجوم الذي أعلنت حركة طالبان مسؤولية تنفيذه.

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