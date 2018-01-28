مظاهرات في روسيا بعد اعتقال الزعيم المعارض نافالني

مظاهرات في روسيا بعد اعتقال نافالني

العالم
آخر تحديث الأحد, 28 يناير/كانون الثاني 2018; 09:35 (GMT +0400).
روسيافلاديمير بوتينالحكومة الروسيةالشرطة الروسيةاحتجاجات
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اعتقل زعيم المعارضة الروسية أليكسي نافالني في موسكو، الأحد، ليؤدي ذلك إلى اندلاع احتجاجات في جميع أنحاء البلاد.

روسيافلاديمير بوتينالحكومة الروسيةالشرطة الروسيةاحتجاجاتموسكوالكرملين