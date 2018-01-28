أتلانتا، الولايات المتحدة الأمريكية (CNN)-- اقتحمت الشرطة الروسية مكتب قائد المعارضة أليكسي نافالني في العاصمة موسكو، الأحد، وفقاً لما ذكره نافالني عبر حسابه في تويتر. واشتهر نافالني بانتقاده المطوّل للرئيس الروسي الحالي فلاديمير بوتين. ويأتي هذا في اليوم ذاته من دعوة نافالني لخروج مظاهرات عبر البلاد ولمقاطعة الانتخابات الرئاسية الروسية التي يفترض انعقادها خلال مارس/آذار المقبل.
شاهد.. الشرطة الروسية تقتحم مكتب المعارِض نافالني
الشرطة الروسية تقتحم مكتب المعارِض نافالني
العالم
آخر تحديث منذ ساعتين و11 دقيقة.
0:54
اشتهر نافالني بانتقاده المطوّل للرئيس الروسي فلاديمير بوتين.
ترحب شبكة CNN بالنقاش الحيوي والمفيد، وكي لا نضطر في موقع CNN بالعربية إلى مراجعة التعليقات قبل نشرها. ننصحك بمراجعة إرشادات الاستخدام للتعرف إليها جيداً. وللعلم فان جميع مشاركاتك يمكن استخدامها، مع اسمك وصورتك، استنادا إلى سياسة الخصوصية بما يتوافق مع شروط استخدام الموقع.
الآراء الواردة أدناه لا تعبر عن رأي موقع CNN بالعربية، بل تعكس وجهات نظر أصحابها فقط.