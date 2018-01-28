شاهد.. الشرطة الروسية تقتحم مكتب المعارِض نافالني

أتلانتا، الولايات المتحدة الأمريكية (CNN)-- اقتحمت الشرطة الروسية مكتب قائد المعارضة أليكسي نافالني في العاصمة موسكو، الأحد، وفقاً لما ذكره نافالني عبر حسابه في تويتر. واشتهر نافالني بانتقاده المطوّل للرئيس الروسي الحالي فلاديمير بوتين. ويأتي هذا في اليوم ذاته من دعوة نافالني لخروج مظاهرات عبر البلاد ولمقاطعة الانتخابات الرئاسية الروسية التي يفترض انعقادها خلال مارس/آذار المقبل.