كذبة أنقذت حياة ناجية من "المحرقة"
كذبة أنقذت حياة ناجية من "المحرقة"
العالم
آخر تحديث يوم الاثنين, 29 يناير/كانون الثاني 2018; 10:53 (GMT +0400).
2:21
تكريما لليوم العالمي لإحياء ذكرى المحرقة، نتناول هنا قصة نجاة سونيا ك. وشقيقتها من تلك المحرقة، أو ما يُعرف بـ"الهولوكوست."
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