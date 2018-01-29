كذبة أنقذت حياة ناجية من "المحرقة"

كذبة أنقذت حياة ناجية من "المحرقة"

العالم
آخر تحديث يوم الاثنين, 29 يناير/كانون الثاني 2018; 10:53 (GMT +0400).
أمريكاألمانيااليهوداليهوديةمعاداة السامية
2:21

تكريما لليوم العالمي لإحياء ذكرى المحرقة، نتناول هنا قصة نجاة سونيا ك. وشقيقتها من تلك المحرقة، أو ما يُعرف بـ"الهولوكوست."

أمريكاألمانيااليهوداليهوديةمعاداة السامية