إطلاق سراح المعارض الروسي نافالني.. شاهد القصة بأكملها 

2:44

بعد ساعات على اعتقاله، أطلق سراح نافالني حتى موعد جلسة محاكمته، وفقاً لتغريدة للمعارض الروسي، وإذا كان الحكم ضده، فسيواجه ثلاثين يوماً من السجن وغرامة مالية.