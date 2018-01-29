إطلاق سراح المعارض الروسي نافالني.. شاهد القصة بأكملها 

روسيا: إطلاق المعارض نافالني.. القصة الكاملة

العالم
آخر تحديث منذ 3 ساعات و30 دقيقة.
روسيافلاديمير بوتينالكرملين
2:44

بعد ساعات على اعتقاله، أطلق سراح نافالني حتى موعد جلسة محاكمته، وفقاً لتغريدة للمعارض الروسي، وإذا كان الحكم ضده، فسيواجه ثلاثين يوماً من السجن وغرامة مالية.

روسيافلاديمير بوتينالكرملين