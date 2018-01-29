مفاجأة: قراصنة روس حرضوا لمظاهرات طالت مسلمين بأمريكا

قراصنة روس حرضوا لمظاهرات طالت مسلمين بأمريكا

العالم
آخر تحديث منذ40 دقيقة.
قراصنةروسياأمريكاالإسلامالإسلاموفوبيا
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قام فريق القرصنة بتنظيم مظاهرتين متضادتين على فيسبوك والتسويق لهما لتحريض الأمريكيين ضد بعضهم 

قراصنةروسياأمريكاالإسلامالإسلاموفوبيا