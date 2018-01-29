مفاجأة: قراصنة روس حرضوا لمظاهرات طالت مسلمين بأمريكا
قراصنة روس حرضوا لمظاهرات طالت مسلمين بأمريكا
العالم
آخر تحديث منذ40 دقيقة.
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قام فريق القرصنة بتنظيم مظاهرتين متضادتين على فيسبوك والتسويق لهما لتحريض الأمريكيين ضد بعضهم
قام فريق القرصنة بتنظيم مظاهرتين متضادتين على فيسبوك والتسويق لهما لتحريض الأمريكيين ضد بعضهم
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