(CNN)-- اعتقلت السلطات الكمبودية مجموعة من السياح بعد انتهاكهم لقوانين البلاد في ما يتعلق بتصوير المواد الإباحية، حسبما قالت الشرطة.
شاهد.. سياح يواجهون السجن بكمبوديا بسبب “تصوير مواد إباحية”
سياح يواجهون السجن بكمبوديا بسبب “الإباحية”
العالم
آخر تحديث الثلاثاء, 30 يناير/كانون الثاني 2018; 11:31 (GMT +0400).
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المجموعة المعتقلة تضم 5 بريطانيين على الأقل، إلى جانب كنديين ونيوزلندي ونرويجي.
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