شاهد.. سياح يواجهون السجن بكمبوديا بسبب “تصوير مواد إباحية”

سياح يواجهون السجن بكمبوديا بسبب “الإباحية”

العالم
آخر تحديث الثلاثاء, 30 يناير/كانون الثاني 2018; 11:31 (GMT +0400).
كمبودياقوانين
1:06

المجموعة المعتقلة تضم 5 بريطانيين على الأقل، إلى جانب كنديين ونيوزلندي ونرويجي.

(CNN)-- اعتقلت السلطات الكمبودية مجموعة من السياح بعد انتهاكهم لقوانين البلاد في ما يتعلق بتصوير المواد الإباحية، حسبما قالت الشرطة.

كمبودياقوانين