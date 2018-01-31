اغتصاب رضيعة عمرها 8 أشهر في الهند

اغتصاب رضيعة عمرها 8 أشهر في الهند

العالم
آخر تحديث الأربعاء, 31 يناير/كانون الثاني 2018; 09:13 (GMT +0400).
الشرطة الهنديةالهنداغتصابأطفالالعنف ضد الأطفال
0:36

قالت خان إن الشرطة اعتقلت المتهم وهو من أقارب الرضيعة ويبلغ من العمر 28 عاماً.

نيودلهي، الهند (CNN)-- تعرضت رضيعة تبلغ من العمر ثمانية أشهر في العاصمة الهندية للاغتصاب، حسبما ذكرت نائب مفوض الشرطة في شمال غرب نيودلهي، أسلم خان.
وقالت خان إن الشرطة اعتقلت المتهم وهو من أقارب الرضيعة ويبلغ من العمر 28 عاماً.
خان أخبرت CNN أن المتهم يواجه تهمة الاعتداء الجنسي، بعد اعترافه لدى استجوابه بارتكاب الجريمة.
الضحية نقلت إلى مستشفى للأطفال في العاصمة الهندية لتلقي العلاج.

الشرطة الهنديةالهنداغتصابأطفالالعنف ضد الأطفالحقوق الأطفال