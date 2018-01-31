اغتصاب رضيعة عمرها 8 أشهر في الهند

نيودلهي، الهند (CNN)-- تعرضت رضيعة تبلغ من العمر ثمانية أشهر في العاصمة الهندية للاغتصاب، حسبما ذكرت نائب مفوض الشرطة في شمال غرب نيودلهي، أسلم خان.

وقالت خان إن الشرطة اعتقلت المتهم وهو من أقارب الرضيعة ويبلغ من العمر 28 عاماً.

خان أخبرت CNN أن المتهم يواجه تهمة الاعتداء الجنسي، بعد اعترافه لدى استجوابه بارتكاب الجريمة.

الضحية نقلت إلى مستشفى للأطفال في العاصمة الهندية لتلقي العلاج.