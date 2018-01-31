خطاب “حالة الاتحاد” الأول لترامب.. ما هو رد فعل الديمقراطيين؟
شاهد خطاب “حالة الاتحاد” الأول لترامب بدقيقة
العالم
آخر تحديث منذ ساعتين و29 دقيقة.
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خطاب “حالة الاتحاد” الأول للرئيس ترامب جمع بين الحديث القاسي والدعوة إلى الوحدة
خطاب “حالة الاتحاد” الأول للرئيس ترامب جمع بين الحديث القاسي والدعوة إلى الوحدة
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