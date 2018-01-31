خطاب “حالة الاتحاد” الأول لترامب.. ما هو رد فعل الديمقراطيين؟  

شاهد خطاب “حالة الاتحاد” الأول لترامب بدقيقة

العالم
آخر تحديث منذ ساعتين و29 دقيقة.
دونالد ترامبأمريكاالحزب الديمقراطيالديمقراطيون
1:10

خطاب “حالة الاتحاد” الأول للرئيس ترامب جمع بين الحديث القاسي والدعوة إلى الوحدة

دونالد ترامبأمريكاالحزب الديمقراطيالديمقراطيون