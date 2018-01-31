شاهد.. من هو كارتر بيج وما علاقته بترامب وروسيا؟

(CNN)-- كارتر بيج هو مركز التساؤلات حول علاقة حملة دونالد ترامب الانتخابية وروسيا، وقد طور علاقات وثيقة مع أعمال تجارية روس حين عاش في روسيا لثلاثة أعوام. قبيل سباق الرئاسة 2016، كان صريحاً في انتقاده لسياسات أمريكا الخارجية تجاه روسيا.