(CNN)-- كارتر بيج هو مركز التساؤلات حول علاقة حملة دونالد ترامب الانتخابية وروسيا، وقد طور علاقات وثيقة مع أعمال تجارية روس حين عاش في روسيا لثلاثة أعوام. قبيل سباق الرئاسة 2016، كان صريحاً في انتقاده لسياسات أمريكا الخارجية تجاه روسيا.
شاهد.. من هو كارتر بيج وما علاقته بترامب وروسيا؟
من هو كارتر بيج وما علاقته بترامب وروسيا؟
العالم
آخر تحديث الأربعاء, 31 يناير/كانون الثاني 2018; 06:48 (GMT +0400).
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بيج طور علاقات وثيقة مع أعمال تجارية روس حين عاش في روسيا لثلاثة أعوام.
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