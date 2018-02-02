رشاو "جنسية" لضباط بالبحرية الأمريكية مقابل معلومات سرية

رشاو "جنسية" لإغراء ضباط بالبحرية الأمريكية

العالم
آخر تحديث منذ ساعتين و27 دقيقة.
جرائم فسادالبحرية الأمريكيةالجيش الأمريكيأمريكا
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القضاة قالوا إن أماندسون قبل تلقي الرشاوى، بما فيها خدمات من مومس

القائد السابق في البحرية الأمريكية، تروي أماندسون اعترف بتلقيه رشاو

جرائم فسادالبحرية الأمريكيةالجيش الأمريكيأمريكا