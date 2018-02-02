القائد السابق في البحرية الأمريكية، تروي أماندسون اعترف بتلقيه رشاو
رشاو "جنسية" لضباط بالبحرية الأمريكية مقابل معلومات سرية
رشاو "جنسية" لإغراء ضباط بالبحرية الأمريكية
العالم
آخر تحديث منذ ساعتين و27 دقيقة.
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القضاة قالوا إن أماندسون قبل تلقي الرشاوى، بما فيها خدمات من مومس
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