راقصو باليه يتظاهرون بـ"بحيرة البجع" في شوارع الأرجنتين
راقصو "باليه" يتظاهرون في شوارع الأرجنتين
العالم
آخر تحديث الجمعة, 02 فبراير/شباط 2018; 11:39 (GMT +0400).
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خرج راقصو الباليه للتظاهر في شوارع العاصمة الأرجنتينية، الخميس، احتجاجاً على تخفيضات التمويل الحكومة
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