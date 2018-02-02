المياه ستنفذ من هذه المدينة خلال شهرين
المياه ستنفذ من هذه المدينة خلال شهرين
العالم
آخر تحديث الجمعة, 02 فبراير/شباط 2018; 09:58 (GMT +0400).
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يقول مسؤولو مدينة كيب تاون إن الصنابير ستكون ناشفة من المياه تماماً في 12 أبريل/ نيسان، والذي يعرف باسم "يوم الصفر"
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