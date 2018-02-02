المياه ستنفذ من هذه المدينة خلال شهرين

المياه ستنفذ من هذه المدينة خلال شهرين

العالم
آخر تحديث الجمعة, 02 فبراير/شباط 2018; 09:58 (GMT +0400).
جنوب أفريقياالتغيرات المناخية
1:16

يقول مسؤولو مدينة كيب تاون إن الصنابير ستكون ناشفة من المياه تماماً في 12 أبريل/ نيسان، والذي يعرف باسم "يوم الصفر"

جنوب أفريقياالتغيرات المناخية