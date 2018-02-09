شاهد.. 5 لقطات نادرة للكوريتين وأمريكا في أولمبياد بيونغ تشانغ

لحظات غريبة للكوريتين في أولمبياد بيونغ تشانغ

العالم
آخر تحديث الجمعة, 09 فبراير/شباط 2018; 11:10 (GMT +0400).
كوريا الجنوبيةكوريا الشماليةأمريكاالألعاب الأولمبيةكيم جونغ أون
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إليكم خمسة من أغرب اللحظات لكوريا الشمالية والجنوبية وأمريكا في أولمبياد بيونغ تشانغ.

كوريا الجنوبيةكوريا الشماليةأمريكاالألعاب الأولمبيةكيم جونغ أون