شاهد.. 5 لقطات نادرة للكوريتين وأمريكا في أولمبياد بيونغ تشانغ
لحظات غريبة للكوريتين في أولمبياد بيونغ تشانغ
العالم
آخر تحديث الجمعة, 09 فبراير/شباط 2018; 11:10 (GMT +0400).
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إليكم خمسة من أغرب اللحظات لكوريا الشمالية والجنوبية وأمريكا في أولمبياد بيونغ تشانغ.
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