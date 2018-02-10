أصيب 7 أشخاص بجروح إثر سقوط منطاد أثناء الهبوط في منطقة شرق أستراليا،.
شاهد.. لحظة سقوط منطاد في أستراليا
شاهد.. لحظة سقوط منطاد في أستراليا
العالم
آخر تحديث السبت, 10 فبراير/شباط 2018; 11:49 (GMT +0400).
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وثقت الكاميرا لحظة سقوط منطاد خلال الهبوط في أستراليا
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