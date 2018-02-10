الشقيقة الصغرى للزعيم الكوري الشمالي هي أحد مساعدي كيم جونغ أون المقربين.
من هي شقيقة زعيم كوريا الشمالية الصغرى؟
من هي شقيقة زعيم كوريا الشمالية الصغرى؟
العالم
آخر تحديث السبت, 10 فبراير/شباط 2018; 03:15 (GMT +0400).
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كيم جونغ أون أرسل شقيقته الصغرى الى كوريا الجنوبية ضمن الوفد الكوري الشمالي المشارك في دورة الألعاب الأولمبية الشتوية .
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