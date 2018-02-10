من هي شقيقة زعيم كوريا الشمالية الصغرى؟

من هي شقيقة زعيم كوريا الشمالية الصغرى؟

العالم
آخر تحديث السبت, 10 فبراير/شباط 2018; 03:15 (GMT +0400).
كوريا الشماليةكوريا الجنوبيةكيم جونغ أون
1:05

كيم جونغ أون أرسل شقيقته الصغرى الى كوريا الجنوبية ضمن الوفد الكوري الشمالي المشارك في دورة الألعاب الأولمبية الشتوية .

الشقيقة الصغرى للزعيم الكوري الشمالي هي أحد مساعدي كيم جونغ أون المقربين.

كوريا الشماليةكوريا الجنوبيةكيم جونغ أون