200 قطعة من الأشلاء البشرية.. ما هي قصة تحطم طائرة الركاب الروسية؟

ما هي قصة تحطم طائرة الركاب الروسية؟

العالم
آخر تحديث يوم الاثنين, 12 فبراير/شباط 2018; 05:10 (GMT +0400).
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عثرت فرق البحث في موقع تحطم طائرة على 200 قطعة من الأشلاء، وفقاً لما ذكره سيرجي بوليتيكين، رئيس قسم حالات الطوارئ بموسكو يوم الاثنين.