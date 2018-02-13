اتهام موظفي منظمة خيرية بريطانية بالاستغلال الجنسي لضحايا كوارث
تحقيق يكشف فضائح جنسية لمنظمة خيرية بريطانية
العالم
آخر تحديث الثلاثاء, 13 فبراير/شباط 2018; 06:06 (GMT +0400).
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جريدة التايمز في لندن حصلت على تقرير سري من منظمة أوكسفام البريطانية، وكان التقرير هو نتيجة تحقيق داخلي في المنظمة. وفقاً للتايمز، كشف التقرير عن تورط سبعة من موظفي أوكسفام بلقاءات جنسية جماعية مع عاهرات، وقد يكون هناك تورط مع قاصرات في قضية الاستغلال الجنسي.
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