شاهد لحظة سقوط الطائرة الروسية من كاميرا مراقبة

أتلانتا، الولايات المتحدة الأمريكية (CNN) -- طاقم طائرة الخطوط الجوية ساراتوف التي تحطمت بالقرب من العاصمة الروسية موسكو الأحد، لم يبلغ عن أي مشاكل قبل تحطم الطائرة الذي تسبب بمقتل جميع ركابها الواحد والسبعين. ليس من الواضح بعد سبب تحطم الطائرة، لكن صندوقاها الأسودين وصلا إلى أيدي المحققين الإثنين.
ووُجد مسجل الصوت الخاص بمحادثات قمرة القيادة الإثنين وهو بـ“حالة مقبولة،” كما انتُشل مسجل المعلومات الخاص بالرحلة، مثل السرعة ومدى ارتفاع الطائرة، الأحد.
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