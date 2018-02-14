أمريكا تستبعد سيناريو إرهابي بإطلاق نار قرب مقر وكالة الأمن القومي

أتلانتا، الولايات المتحدة الأمريكية (CNN)-- استجابت السلطات الأمريكية على خبر إطلاق للنار في قاعدة "ميادي" العسكري بولاية ماريلاند، حيث يقع المقر الرئيسي لوكالة الأمن القومي الامريكية، وفقاً لما ذكره البيت الأبيض، الأربعاء.

واستبعد مسؤولون أمريكيون أي علاقة للإرهاب بالحادثة.

وذكرت الوكالة في بيان حصلت CNN على نسخة منه، بأنه أطلقت النيران عند اقتراب مركبة ومحاولتها اقتحام مقر الوكالة، وأنه لم تقع أي إصابات جراء الحادث.

وقالت الوكالة: "خلال الصباح وبعد الساعة السابعة مساءً حاولت مركبة دخول مقر وكالة الأمن القومي المؤمّن في قاعدة مايدي دون تصريح،" وأضافت: "أطلقت النيران خلال الحادثة التي لا تزال قيد التحقيق، ونقل عدة أشخاص إلى المستشفيات القريبة، لكن التقارير الأولية تشير حالياً إلى عدم وقوع إصابات مرتبطة بإطلاق الأعيرة النارية."

وقالت نائبة المتحدث الرسمي باسم البيت الأبيض، ليندسي والترز، في بيان صحفي، إن الرئيس الامريكي دونالد ترامب على علم بالقضية.

وذكرت وكالة الأمن القومي في بيان لها إن الحادثة وقعت على بوابة للمركبات، وقد أظهرت لقطات جوية اقتراب مركبة سوداء واصطدامها بحواجز إسمنتية.

ولم تفصح الوكالة عن المزيد من التفاصيل عبر بيانها، لكنها أشارت إلى أن "الوضع تحت السيطرة ولا يوجد أي تهديد مستمر على الأمن أو السلامة."