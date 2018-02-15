شاهد.. تلميذ أمريكي مفصول يقتحم مدرسته ويقتل 17 شخصاً

فلوريدا، الولايات المتحدة الأمريكية (CNN) -- أكد مسؤولون أمنيون في مدينة باركلاند بولاية فلوريدا الأمريكية ارتفاع حصيلة عملية إطلاق النار في مدرسة ثانوية بالمدينة إلى 17 قتيلا بعدما اقتحم تلميذ سابق المدرسة، مطلقا النار باتجاه الطلاب.

أحد رجال الشرطة الذين كانوا في الموقع قالوا إنه رغم سنوات خبرته الطويلة في الميدان إلا أنه وصف المشاهد في المدرسة بعد عملية إطلاق النار بأنها "من بين أصعب ما شاهده"، مضيفا أنه لن يتمكن من نسيان المناظر المروعة داخل المدرسة، متحدثا عن تناثر الجثث والحقائب والمتعلقات الشخصية، وبينها هواتف كانت ما تزال ترن بسبب محاولات الأهالي الاتصال بأولادهم للاطمئنان عليهم.

المشتبه به هو تلميذ سابق يدعى نيكولاس كروز، وهو حاليا قيد التوقيف، وفقا لقائد الشرطة في المدينة، وبحسب حصيلة القتلى فإن عملية إطلاق النار هذه باتت واحدة من أسوأ عشر عمليات قتل جماعي في التاريخ الأمريكي. وقد سارع الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، إلى التعليق بتغريدة قال فيها: "أتوجه بالتعزية لعائلات ضحايا إطلاق النار المروع في فلوريدا. لا يجب أن يشعر أي تلميذ أو طفل أو أي شخص بأنه غير آمن في مدرسة أمريكية."

وتعتقد الشرطة أن كروز هدد الطلاب بسلاحه الرشاش من أجل دفعهم لمغادرة صفوفهم والتجمع لإنزال أكبر الخسائر بهم، وقد انساق الطلاب بسرعة وراء دعوات الخروج من الصفوف بسبب حادثة سابقة في ذلك اليوم تمثلت بانطلاق صفارات الإنذار من الحريق بصورة خاطئة.

وفر العديد من الطلاب إلى خارج المدرسة، ولكن بعضهم حاول الاختباء في الغرف المدرسية، ليلاحقهم مطلق النار برصاصاته. وأرسل بعض الطلاب رسائل وداع لأحبتهم، في حين صور البعض الأخر الحادثة وشاركها عبر وسائل التواصل الاجتماعي.

وبحسب المعلومات المتوفرة فإن كروز تعرض للطرد مؤخرا لأسباب مسلكية غير محددة، وتحاول الشرطة التعرّف على طبيعة تحركاته عبر وسائل التواصل الاجتماعي. وتمكن مطلق النار من قتل 12 شخصا داخل المدرسة، كما قتل اثنين خارجها. وقتل شخص آخر في طريق قريب من المدرسة، إلى جانب اثنين توفيا غداة وصولهما إلى المستشفى.