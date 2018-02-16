والدة ضحية إطلاق نار تستصرخ ترامب: افعل شيئا!
والدة ضحية إطلاق نار تستصرخ ترامب: افعل شيئا!
العالم
آخر تحديث منذ 3 ساعات و7 دقائق.
1:20
تقدمت والدة إحدى ضحايا إطلاق النار في مدرسة "مارجوري ستونيمان دوغلاس" الثانوية في ولاية فلوريدا بنداء للرئيس ترامب طالبت عبره بتأمين السلامة للأطفال في المدارس.
ترحب شبكة CNN بالنقاش الحيوي والمفيد، وكي لا نضطر في موقع CNN بالعربية إلى مراجعة التعليقات قبل نشرها. ننصحك بمراجعة إرشادات الاستخدام للتعرف إليها جيداً. وللعلم فان جميع مشاركاتك يمكن استخدامها، مع اسمك وصورتك، استنادا إلى سياسة الخصوصية بما يتوافق مع شروط استخدام الموقع.
الآراء الواردة أدناه لا تعبر عن رأي موقع CNN بالعربية، بل تعكس وجهات نظر أصحابها فقط.