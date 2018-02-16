والدة ضحية إطلاق نار تستصرخ ترامب: افعل شيئا!

والدة ضحية إطلاق نار تستصرخ ترامب: افعل شيئا!

العالم
آخر تحديث منذ 3 ساعات و7 دقائق.
أمريكاإطلاق نارحوادثالأطفالحقوق الأطفال
1:20

تقدمت والدة إحدى ضحايا إطلاق النار في مدرسة "مارجوري ستونيمان دوغلاس" الثانوية في ولاية فلوريدا بنداء للرئيس ترامب طالبت عبره بتأمين السلامة للأطفال في المدارس.

أمريكاإطلاق نارحوادثالأطفالحقوق الأطفالدونالد ترامبأسلحة