شاهد.. العثور على جثتي رضيعين داخل حقيبة بأمريكا

العثور على جثتي رضيعين داخل حقيبة بأمريكا

العالم
آخر تحديث السبت, 17 فبراير/شباط 2018; 02:10 (GMT +0400).
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أرسلت جثتا الطفلين الضئيلين لتشريحها في المختبر، على أمل أن يكشف ذلك عن كيفية ووقت موت الطفلين.

(CNN)-- تحقق السلطات في مقاطعة كروس بولاية أركنساس الأمريكية في قضية مريعة، وذلك بعد اكتشاف جثتي رضيعين بداخل حقيبة تركت على جانب أحد الطرقات.

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