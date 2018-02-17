(CNN)-- تحقق السلطات في مقاطعة كروس بولاية أركنساس الأمريكية في قضية مريعة، وذلك بعد اكتشاف جثتي رضيعين بداخل حقيبة تركت على جانب أحد الطرقات.
شاهد.. العثور على جثتي رضيعين داخل حقيبة بأمريكا
العثور على جثتي رضيعين داخل حقيبة بأمريكا
العالم
آخر تحديث السبت, 17 فبراير/شباط 2018; 02:10 (GMT +0400).
0:59
أرسلت جثتا الطفلين الضئيلين لتشريحها في المختبر، على أمل أن يكشف ذلك عن كيفية ووقت موت الطفلين.
ترحب شبكة CNN بالنقاش الحيوي والمفيد، وكي لا نضطر في موقع CNN بالعربية إلى مراجعة التعليقات قبل نشرها. ننصحك بمراجعة إرشادات الاستخدام للتعرف إليها جيداً. وللعلم فان جميع مشاركاتك يمكن استخدامها، مع اسمك وصورتك، استنادا إلى سياسة الخصوصية بما يتوافق مع شروط استخدام الموقع.
الآراء الواردة أدناه لا تعبر عن رأي موقع CNN بالعربية، بل تعكس وجهات نظر أصحابها فقط.