أتلانتا، الولايات المتحدة الأمريكية (CNN)-- أقرّ مكتب التحقيقات الفدرالية أو "FBI" اختصاراً، بفشله بالتعامل مع تحذيرات حول تهديدات صادرة عن مطلق النار، نيكولاس كروز، على مدرسة بمنطقة باركلاند والتي أودت بحياة 17 شخصاً. قبل ستة أسابيع فقط حُذّر مكتب التحقيقات الفدرالية من التهديدات العنيفة لمطلق النار وتصرفاته، وقام شخص مقرّب من كروز من التحذير حول امتلاكه للأسلحة ورغبته بقتل الناس وسلوكه الخارج عن المعتاد ومنشوراته المثيرة للاضطراب عبر وسائل التواصل الاجتماعي، واحتمال تنفيذه لإطلاق نار بمدرسة.
مكتب "FBI" يقر بفشله في التعامل مع تحذير حول مطلق النار بباركلاند
FBI يقر بفشله بالتعامل مع تحذير حول مطلق نار
العالم
آخر تحديث السبت, 17 فبراير/شباط 2018; 02:45 (GMT +0400).
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قبل ستة أسابيع فقط حُذّر مكتب التحقيقات الفدرالية من التهديدات العنيفة لمطلق النار وتصرفاته.
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