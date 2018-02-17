بالفيديو.. لحظة وقوع زلزال عنيف بالمكسيك

يظهر هذا الفيديو لحظة وقوع زلزال عنيف بالمكسيك، بلغت قوته 7.5 درجة على مقياس ريختر، وأسفر عن بعض الأضرار المادية فيما لم يسفر عن وقوع ضحايا حتى إعداد هذا التقرير.