يظهر هذا الفيديو لحظة وقوع زلزال عنيف بالمكسيك، بلغت قوته 7.5 درجة على مقياس ريختر، وأسفر عن بعض الأضرار المادية فيما لم يسفر عن وقوع ضحايا حتى إعداد هذا التقرير.
بالفيديو.. لحظة وقوع زلزال عنيف بالمكسيك
بالفيديو.. لحظة وقوع زلزال عنيف بالمكسيك
العالم
آخر تحديث منذ ساعة و4 دقائق.
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يظهر الفيديو، آثار الزلزال داخل أحد المباني حيث اهتز بشكل عنيف، الأمر الذي أثار هلع السكان.
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