باكستان: الحكم بإعدام مغتصب وقاتل الطفلة زينب ذات الأعوام السبعة

باكستان: الحكم بإعدام مغتصب وقاتل الطفلة زينب

العالم
آخر تحديث السبت, 17 فبراير/شباط 2018; 02:55 (GMT +0400).
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بعد وقت قصير من اختفائها رصدت هذه الطفلة على كاميرا مراقبة برفقة رجل وعثر على جثتها بعد أربعة أيام.

أصدرت محكمة باكستانية حكماً بالإعدام على عمران علي، البالغ من العمر 24 عاماً، لارتكابه جريمة قتل واغتصاب الطفلة زينب الأنصاري البالغة 7 أعوام، في مطلع يناير الماضي.

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