باكستان: الحكم بإعدام مغتصب وقاتل الطفلة زينب ذات الأعوام السبعة

أصدرت محكمة باكستانية حكماً بالإعدام على عمران علي، البالغ من العمر 24 عاماً، لارتكابه جريمة قتل واغتصاب الطفلة زينب الأنصاري البالغة 7 أعوام، في مطلع يناير الماضي.