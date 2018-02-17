أصدرت محكمة باكستانية حكماً بالإعدام على عمران علي، البالغ من العمر 24 عاماً، لارتكابه جريمة قتل واغتصاب الطفلة زينب الأنصاري البالغة 7 أعوام، في مطلع يناير الماضي.
باكستان: الحكم بإعدام مغتصب وقاتل الطفلة زينب ذات الأعوام السبعة
باكستان: الحكم بإعدام مغتصب وقاتل الطفلة زينب
العالم
آخر تحديث السبت, 17 فبراير/شباط 2018; 02:55 (GMT +0400).
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بعد وقت قصير من اختفائها رصدت هذه الطفلة على كاميرا مراقبة برفقة رجل وعثر على جثتها بعد أربعة أيام.
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