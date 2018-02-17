“متصيدو الانترنت“.. "مصنع" روسي سري لزرع الفتن

“متصيدو الانترنت“.."مصنع" روسي سري لزرع الفتن

العالم
آخر تحديث السبت, 17 فبراير/شباط 2018; 02:27 (GMT +0400).
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2:14

في أيار / مايو 2016، احتشدت مجموعة صغيرة من المتظاهرين المناهضين للإسلام خارج المركز الإسلامي في مدينة هيوستن الأمريكية .

في أيار / مايو 2016، احتشدت مجموعة صغيرة من المتظاهرين المناهضين للإسلام خارج المركز الإسلامي في مدينة هيوستن الأمريكية ....

 

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