“متصيدو الانترنت“.. "مصنع" روسي سري لزرع الفتن

في أيار / مايو 2016، احتشدت مجموعة صغيرة من المتظاهرين المناهضين للإسلام خارج المركز الإسلامي في مدينة هيوستن الأمريكية ....
في أيار / مايو 2016، احتشدت مجموعة صغيرة من المتظاهرين المناهضين للإسلام خارج المركز الإسلامي في مدينة هيوستن الأمريكية .
في أيار / مايو 2016، احتشدت مجموعة صغيرة من المتظاهرين المناهضين للإسلام خارج المركز الإسلامي في مدينة هيوستن الأمريكية ....
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