طالبة عن ضحايا ثانوية "باركلاند": بماذا تنفع صلواتنا إن كانوا أمواتا
طالبة من "باركلاند": بماذا تنفع صلواتنا
العالم
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دعا الطلاب الناجون من حادثة إطلاق النار بمدرسة باركلاند الثانوية بولاية فلوريدا الأمريكية، نواب بلادهم لاتخاذ موقف أكثر حزما حول قوانين حيازة الأسلحة.
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