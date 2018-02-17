طالبة عن ضحايا ثانوية "باركلاند": بماذا تنفع صلواتنا إن كانوا أمواتا

1:08

دعا الطلاب الناجون من حادثة إطلاق النار بمدرسة باركلاند الثانوية بولاية فلوريدا الأمريكية، نواب بلادهم لاتخاذ موقف أكثر حزما حول قوانين حيازة الأسلحة.