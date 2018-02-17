طالبة عن ضحايا ثانوية "باركلاند": بماذا تنفع صلواتنا إن كانوا أمواتا

طالبة من "باركلاند": بماذا تنفع صلواتنا

العالم
آخر تحديث منذ ساعتين و5 دقائق.
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دعا الطلاب الناجون من حادثة إطلاق النار بمدرسة باركلاند الثانوية بولاية فلوريدا الأمريكية، نواب بلادهم لاتخاذ موقف أكثر حزما حول قوانين حيازة الأسلحة.

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