شاهد.. صحفيون على متن البارجة كارل فنسن بالفلبين
صحفيون على متن البارجة كارل فنسن بالفلبين
العالم
آخر تحديث الأحد, 18 فبراير/شباط 2018; 11:12 (GMT +0400).
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أصطحب عناصر بالبحرية الأمريكية، عددا من الصحفيين في جولة على متن البارجة الأمريكية، يو اس أس كارل فنسن، الراسية بالقرب من سواحل غرب الفلبين. ويذكر أن المشرع الفلبيني، بينغ لاكسون، قال إن تواجد البارجة الأمريكية بالقرب من سواحل البلاد يجب ألا يثير جدلا بين الموالين لأمريكا أو الموالين للصين، واصفا ذلك بأنه "متنفس وتوازن قوى."
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