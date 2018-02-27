(CNN)— اضطرت طائرة تابعة لخطوط "ساوث ويست" الأمريكية، إلى الهبوط بشكل طارئ، بعد إقلاعها بوقت قصير، نتيجة عطل في المحرك.
شاهد.. لحظة اشتعال النيران بمحرك طائرة ركاب
شاهد.. لحظة اشتعال النيران بمحرك طائرة ركاب
العالم
آخر تحديث منذ 3 ساعات و13 دقيقة.
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انتشر مقطع فيديو يظهر لحظات اشتعال محرك الطائرة.
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