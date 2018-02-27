شاهد.. لحظة اشتعال النيران بمحرك طائرة ركاب

شاهد.. لحظة اشتعال النيران بمحرك طائرة ركاب

العالم
آخر تحديث منذ 3 ساعات و13 دقيقة.
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انتشر مقطع فيديو يظهر لحظات اشتعال محرك الطائرة.

(CNN)— اضطرت طائرة تابعة لخطوط "ساوث ويست" الأمريكية، إلى الهبوط بشكل طارئ، بعد إقلاعها بوقت قصير، نتيجة عطل في المحرك.

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