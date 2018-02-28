(CNN)-- أغرفت الأمطار والفيضانات ولاية أوهايو الأمريكية، وتسببت في ارتفاع منسوب المياه.
شاهد من الجو.. فيضانات على طول نهر أوهايو!
شاهد من الجو.. فيضانات على طول نهر أوهايو!
العالم
آخر تحديث الأربعاء, 28 فبراير/شباط 2018; 07:33 (GMT +0400).
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يظهر هذا الفيديو الفيضانات على طول نهر أوهايو في بلدة ريبلي بالولاية.
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