شاهد من الجو.. فيضانات على طول نهر أوهايو!

شاهد من الجو.. فيضانات على طول نهر أوهايو!

العالم
آخر تحديث الأربعاء, 28 فبراير/شباط 2018; 07:33 (GMT +0400).
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يظهر هذا الفيديو الفيضانات على طول نهر أوهايو في بلدة ريبلي بالولاية.

(CNN)-- أغرفت الأمطار والفيضانات ولاية أوهايو الأمريكية، وتسببت في ارتفاع منسوب المياه.

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